En het is dit weekend van het ene wereldrecord naar het andere in onze streek, want Willy Van Wauwe uit Temse is de oudste nog actieve turntrainer ter wereld. 95 jaar is hij, maar nog elke week traint Willy zijn pupillen, bij turnvereniging Rust Roest in Temse. Maar, straks in juni stopt hij er dan toch mee. En daarom werd hij gisteravond gevierd.