Rijbewijs ingetrokken van 32-jarige man die jogster aanreed in Temse

De 32-jarige man uit Temse die afgelopen vrijdag een jogster aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Zijn rijbewijs is voor drie maanden ingetrokken. Het ongeval gebeurde op de Houtbriel in Temse, waar een 19-jarige vrouw zwaargewond raakte tijdens het joggen. De bestuurder liet haar achter zonder hulp te bieden. Dankzij getuigenissen, camerabeelden en een afgebroken spiegel kon de politie hem opsporen en arresteren. De verdachte, al bekend bij politie en justitie voor andere feiten, werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste hem voorlopig vrij te laten, maar hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. De vrouw is buiten levensgevaar.