RFC Wetteren zet trainer Francky Cieters op de keien na tegenvallende resultaten

De sport dan. Voetbalclub KVK Ninove zal volgend jaar niet meer in eerste nationale voetballen. De ploeg gooit de handdoek in de ring, nog voor het seizoen voorbij is. De club heeft beslist om geen licentie aan te vragen. Ninove beleeft momenteel moeilijke weken. Sportief loopt het niet, het staat voorlaatste in eerste nationale. En midden februari overleed plots voorzitter en geldschieter Patrick De Doncker. Hij had de club van eerste provinciale naar eerste nationale gebracht. De club gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter, om volgend seizoen van start te gaan in tweede nationale.