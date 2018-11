RFC Wetteren verliest topper in Merelbeke na 2x rood

In de derde amateurklasse A is RFC Wetteren gisteren de topper gaan verliezen in Merelbeke. Net voor rusten moest Wetteren al met z'n tienen verder. Delannoy trapt de bal in het gezicht van de scheids en krijgt rood. In de tweede helft grijpt de thuisploeg Wetteren bij de keel en dat loont al snel. Een voorzet wordt slecht weggewerkt, met de 1-0 als gevolg. Niet veel later mag Wetteren zijn winstkansen helemaal opbergen. Nu is het De Guchteneire die vroegtijdig mag gaan douchen na een tweede geel. 11 tegen 9 dus en daar profiteert Merelbeke optimaal van. De 2-0 komt er na een snelle uitbraak over links. Wetteren komt Via Van Der Zyp nog terug tot 2-1, maar verliest dus. Wetteren staat nu vierde in de stand.