RFC Wetteren heeft de samenwerking met trainer Carl De Geyseleer stopgezet. De Geyseleer, ex-Eendracht Aalst, was nochtans goed begonnen aan het seizoen. In derde nationale stond Wetteren een tijdlang aan de leiding, het was begonnen met 13 op 15. Wetteren is ambitieus, maar verloor de voorbije vijf matchen VIER keer. Daardoor is RFC weggezakt naar de zesde plaats. De Geyseleer moet daarvoor de prijs betalen.