RFC Wetteren krijgt er zes te slikken op bezoek bij OHL

Ook RFC Wetteren moest vrijdagavond aan de bak in de Croky Cup. Tegenstander van dienst: Oud-Heverlee Leuven. Maar de Wetteraars gingen kansloos onderuit tegen de ploeg uit 1B. Het werd 6-0. De wedstrijd kan niet slechter beginnen voor Wetteren. Na amper twee minuten kijkt het al tegen een achterstand aan. Maertens werkt de bal met zijn borst in doel: 1-0. Na twintig minuten spelen volgt dan de 2-0. Balverlies achterin bij Wetteren. De thuisploeg schakelt snel om en het is Aguemon die de geruststellende 2-0-voorsprong binnentrapt.Wetteren moet de kelk tot op de bodem ledigen, want na de pauze volgen nog vier doelpunten. Het is Sowah die de 6-0-eindstand op het bord zet.