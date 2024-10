Revive en Hexagon gaan samen voor reconversie van Van Laere-site in Zwijndrecht

In Zwijndrecht slaan twee projectontwikkelaars de handen in elkaar voor de reconversie van de bekende Van Laere-site. Van Laere is een bekend bouwbedrijf, maar de hoofdzetel is intussen verhuisd. De bedrijfsterreinen langs de E17 kunnen en zullen omgevormd worden. Twee bedrijven zullen daarvoor instaan. Ze hebben hun krachten gebundeld in de projectvennootschap 'Twee Kranen', een verwijzing naar de hijskranen die op de terreinen staan.