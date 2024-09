In Barcelona paradeerden de Dendermondse en Geraardsbergse reuzen door de straten. En dat lokte duizenden folkloreliefhebbers naar het hartje van de Spaanse Reuzenstad. In Barcelona vieren ze de 600ste verjaardag van de reuzen. Daarom mocht het weekend in teken van hen staan. En de reuzen uit Dendermonde en Geraardsbergen waren dus ook uitgenodigd voor dat groot feest.