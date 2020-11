Reus Sint-Maarten krijgt mantel en zwaard in centrum Beveren

Door het sluiten van de niet-essentiële winkels in ons land is ook het shoppen voor Sint-Maarten niet eenvoudig geweest. Want naast Wapenstilstand is het ook deze heilige zijn feestdag. En heel wat kinderen, vooral in en rond Dendermonde, Beveren en Aalst, zaten vanmorgen op hete kolen. In Aalst was het vooral 1 grootouderkoppel dat op hete kolen zat, want hun speelgoedcadeautjes, die ze online hadden besteld, leken te laat te zullen komen.