Reünie is groot succes! BBC gaat niet één, maar twee nachten weer open

En we eindigen ook in Geraardsbergen. Want de stad staat dezer dagen stil bij de holocaust, de jodenvervolging door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De reizende tentoonstelling Stolen Memory staat sinds vanmiddag pal in het midden van de Markt. En ook op de Vesten is er de afgelopen dagen iets nieuws verschenen. Een groot standbeeld van een joodse pianiste uit Geraardsbergen die omkwam in de gaskamers van Auschwitz. De gruwel die toen is gebeurd, mogen we nooit vergeten, zegt de beeldhouwer.