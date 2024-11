Tijdens het vierdaagse gebeuren 'Retro BeleefTIJD', dat zondag van start ging, hebben de senioren workshops, lezingen, concerten en nu vanmiddag ook een Bal Populair georganiseerd, in het cultuurcentrum De Werf. Het is voorlopig uniek, maar mogelijk ook het begin van een jaarlijkse traditie. En dat is waar de senioren zelf alvast ook op hopen.