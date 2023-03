Retailgroup gelooft opnieuw in De Warande en opent nieuw winkelconcept

De winkelwandelstraat Warande in Beveren heeft er een nieuw winkelconcept bij. De Claes Retail Group, de holding boven de ketens JBC, CKS en Mayerline heeft haar drie kledingketens daar vlakbij elkaar neergepoot. De drie modeketens zijn nu in de winkelstraat te vinden, een primeur. De bestaande winkel van JBC werd vernieuwd en daarnaast is nu een nieuwe winkel van CKS gekomen. Aan de overkant is er een winkel van Mayerline. Die verhuisde van de Vrasenestraat naar de Warande. Het is voor de eerste keer dat de drie ketens zo dicht bij elkaar terug te vinden zijn. Op die manier wil de holding een heel breed publiek aanspreken. De drie ketens hebben namelijk elk een andere doelgroep voor ogen. De retailgroep gelooft dan ook sterk in de troeven van het Beverse winkelcentrum. Het hele weekend lang zijn er bijzondere acties en kortingen.