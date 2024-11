Aalsterse broers krijgen tien en acht jaar cel

De restauratie van de Boelwerfkraan in Temse is nog niet begonnen, hoewel de werken eigenlijk al klaar hadden moeten zijn. Het probleem? De kosten zijn veel hoger dan verwacht.





De enige offerte die binnenkwam, schatte de kosten op 3,3 miljoen euro, terwijl het voorziene budget maar 1,2 miljoen euro bedraagt. De kraan is een monument in Temse en staat symbool voor de scheepswerven langs de Schelde. Veel inwoners hebben vroeger op de Boelwerf gewerkt, en er was zelfs protest toen de kraan bijna haar monumentstatus verloor. Maar nu blijkt dat de restauratie ingewikkelder is dan gedacht. Er zit lood in de verf, wat gevaarlijk is en extra maatregelen vereist. Ook zijn er klimmers nodig om het werk uit te voeren.