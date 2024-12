Restaurateurs stoten op verborgen kunstwerk in erfgoed van Roosenbergabdij in Waasmunster

Een uitzonderlijke vondst in Waasmunster. Bij de restauratie van een 18de-eeuws lofdicht uit de Roosenbergabdij, zijn de restaurateurs op een schilderij gestoten dat achter in het kader zat. Op het schilderij staat een afbeelding van Christus. Maar van wie het werk is, wanneer het is gemaakt, en waarom het verstopt zat... Dat is nog een groot raadsel. Het werk hangt momenteel in de kerk van Waasmunster, samen met nog heel wat andere schatten uit de abdij.