Restaurants zijn dicht en dus dreigt hopboer te blijven zitten met zijn witte goud

De hoopgevende coronacijfers, de toenemende vaccinaties en de stijgende temperaturen doen heel wat mensen luidop dromen van een heropening van de horeca. Voorlopig is dat nog ijdele hoop, zeggen de experts, maar dat belet mensen niet om met heel veel heimwee terug te blikken naar een tijd, die intussen al heel lang achter ons lijkt te liggen: samen een pintje gaan drinken op café. De uitbaters en klanten van café Derby in Sint-Niklaas maakten er een filmpje over op hun facebookpagina. "Daar in dat kleine café aan de haven" wordt dan "Daar in dat kleine café aan Tereken". Heel mooi gemaakt, we tonen u er graag een fragmentje uit.