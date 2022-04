Een restaurant in het hartje van Aalst heeft grote schade opgelopen nadat er kort voor de middag brand was ontstaan. Een houten constructie rond een schouw had er vuur gevat, en dat zorgde voor heel wat rookhinder. Enkele gebouwen moesten geëvacueerd worden. Gelukkig raakte niemand gewond. De eigenaars van het pand zeggen wel dat ze aan een ramp ontsnapt zijn. Want als dit 's nachts was gebeurd, dan was de zaak wellicht in vlammen op gegaan.