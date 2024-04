Restanten van cannabisplantage gedumpt op veld in Ninove

In Meerbeke, een deelgemeente van Ninove, heeft de politie zaterdagnamiddag een man overmeesterd. De man zou onder invloed geweest zijn van drank en drugs en dreigde met een mes. Er werd een perimeter ingesteld, en de politie kon hem overmeesteren in de omgeving van zijn eigen huis. Het is niet duidelijk wat de man bezielde, en waarom zijn stoppen doorsloegen. Nadat de man overmeesterd werd, kon de omgeving opnieuw vrijgegeven worden. De man zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Later meer op tvoost.be, of zondagavond in het TV Oost Nieuws van 18u30.