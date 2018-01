Nieuws Residentie Prinsenhof geopend: Aalst is aantrekkingspool voor senioren

De stad blijkt almaar meer een aantrekkingspool te zijn voor senioren op zoek naar een assistentiewoning. Dat blijkt onder andere in Aalst, waar vanmorgen residentie Prinsenhof is geopend, in aanwezigheid van de burgemeester en de bewoners. Hier staan nu 39 appartementen, waar ouderen nog zelfstandig kunnen wonen maar wel begeleiding krijgen als ze die nodig hebben. In ons land staan heel wat assistentiewoningen leeg, maar volgens het Prinsenhof is dat vooral zo buiten de steden. Almaar meer senioren verhuizen naar de stad omdat daar voor hen vaak meer voor- dan nadelen aan verbonden zijn.