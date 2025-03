Residentie Hof Ter Staede onder verhoogd toezicht geplaatst: "Bewoners hadden enkele dagen geen elektriciteit en warm water"

Christoph D'Haese, de burgemeester van Aalst, heeft de residentie Hof Ter Staede onder verhoogd toezicht geplaatst. In het verleden waren er al vaak problemen toen de appartementen in Hofstade nog assistentiewoningen waren. Maar ook nu zijn er gebreken bij de verhuur van studio's. Zo hebben de bewoners afgelopen week enkele dagen zonder elektriciteit en warm water gezeten. Volgens de eigenaar het gevolg van een overstap naar een nieuwe energieleverancier. De wooninspectie is nu een onderzoek gestart. Bij ernstige gebreken kan de burgemeester beslissen om het gebouw ongeschikt en onbewoonbaar te verklaren.