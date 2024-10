Residentie De Vier Seizoenen in Sint-Gillis-Waas stopt met assistentiewoningen, bewoners kunnen blijven

In Sint-Gillis-Waas is residentie De Vier Seizoenen ontsnapt aan een sluiting. De residentie ligt al maanden onder vuur bij het departement Zorg en Gezondheid. Het gebouw heeft acht wooneenheden waar oudere mensen en mindervaliden luxueus kunnen wonen. Volgens de eigen website kunnen mensen hier ook rekenen op zorg en dienstverlening. Maar daar heeft de uitbater geen erkenning voor. Tientallen bewoners dreigden dan ook hun woonst te verliezen. In plaats van een vergunning aan te vragen, stopt de residentie nu met het aanbieden van zorg. De bewoners moeten dus vanaf nu zelf hun zorg regelen. Maar daardoor kunnen ze er nu wel blijven wonen.