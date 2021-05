Rerum Novarum: "Coronacrisis heeft ongelijkheid in samenleving vergroot"

In de omgeving van het Bleekveld in Aalst is een tijdje afgesloten geweest door een lek in een tankwagen. Dat lek werd rond drie uur deze namiddag opgemerkt door een voorbijganger. Onmiddellijk werden politie en brandweer verwittigd. Die sloten de ruime omgeving af om de vrachtwagen te kunnen controleren. De tank bleek gevuld met een lading vloeibare zuurstof, en die was aan het lekken. Vloeibaar zuurstof is uiterst brandbaar en gevaarlijk. Er werd een specialist bijgehaald om het probleem te verhelpen. Die heeft het lek vrij snel kunnen dichten zodat het gevaar geweken is.