Ja, U zit wellicht al klaar, of u bent er al aan begonnen. Aan uw kerstdiner, gezellig met familie of vrienden aan tafel. Als u zelf zo'n kerstavond organiseert, dan is dat toch altijd met wat stress. Want alles moet piekfijn in orde zijn voor de gasten. Wij volgden de voorbereidingen van zo'n kerstavond mee, bij Nathalie uit Sint-Niklaas.