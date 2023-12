REPO Familie van twee slachtoffers getuigt na gasexplosie: "Ze zijn dom geweest, dat beseffen ze maar al te goed"

De 89-jarige hopboer Alfons De Temmerman heeft dit weekend de Prijs van de Verdienste mogen ontvangen in Erembodegem. Hij kreeg die prijs overhandigd uit de handen van gewezen sportjournalist en Erembodegemnaar Louis De Pelsmaeker en de hopprinses van 1979. Het is de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt door het burgerplatform 'Erembodegem word(t) wakker!'. En dat tijdens de jaarlijkse kersthappening die het organiseert om het dorp van de Aalsterse deelgemeente nieuw leven in te blazen. Erembodegem is dan ook alom bekend voor z'n hopteelt. Daarom was de keuze voor hopboer Alfons als winnaar van de prijs snel gemaakt.