In het vrouwenvolleybal is zonet de Supercup gespeeld. In de Beverse Topsporthal keken landskampioen VDK Gent en bekerwinnaar VC Oudegem elkaar in de ogen. De Gentenaars winnen de eerste twee sets met 25-21 en 25-14. Maar de dames van VCO geven zich niet zomaar gewonnen. Ze knokken zich terug in de wedstrijd en trekken sets 3 en 4 naar zich toe: 23-25 en 21-25. In een bloedstollende vijfde en laatste set is het dan toch VDK Gent dat het laken naar zich toe trekt: 19-17. Een uitgebreid verslag van de wedstrijd en reacties kan u morgenavond zien in het TV Oost Nieuws.