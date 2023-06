Controles op transmigranten langs Oost-Vlaamse snelwegparkings fors gedaald

Na twee en een half jaar werken is het einde van de heraanleg van de gewestweg N70 in Beveren eindelijk in zicht. De officiële opening staat gepland voor volgende week vrijdag. Dat zal gebeuren in het bijzijn van onder andere Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Maar voor het zover is, moet er wel nog wat gebeuren. Vandaag is de aannemer bezig geweest met het aanbrengen van een kleeflaag op het laatste deel van de gewestweg. Morgen wordt daar, als het weer meezit, asfalt op gegoten. Ook een deel van de voetpaden moet nog worden aangelegd. Maar het einde van de werken is dus wel degelijk in zicht. Op 30 juni zal de N70 volledig opengesteld worden en is het gedaan met omrijden.