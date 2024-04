De warme temperaturen deed ook de terrasjes in onze streek goed vollopen. In Lokeren was het op de Markt gezellig druk. Veel mensen kwamen met vrienden of familie iets drinken, om samen te genieten van het eerste drankje in de zon. De temperatuur steeg tot net geen 25 graden, ideale temperaturen dus voor een eerste cocktail. Het was ook een geslaagde dag voor de horeca-uitbaters. Na al het slechte weer van de voorbije weken en maanden, was een topdag in de paasvakantie meer dan welkom.