Renteloze lening via OCMW voor noodkopers vanaf nu mogelijk in Haaltert

Bij Ineos Phenol in Kallo zullen zes werknemers ontslagen worden. Volgens de vakbonden omzeilt het chemiebedrijf zo de regelgeving rond het collectief ontslag. Begin oktober had Ineos nog aangekondigd dat het collectieve ontslag van 56 mensen werd ingetrokken. De verplichte informatie- en consultatiefase, die voorzien is in de wet-Renault, is dan stopgezet. Maar de noodzaak voor een reductie van de arbeidskosten was daarmee niet weg, zei de directie toen. De vakbonden willen nu stappen ondernemen bij de overheid en de inspectie. De productie van het chemische basisproduct fenol ligt nu al bijna een jaar stil in Kallo. Er werken in totaal 182 mensen.