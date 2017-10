Nieuws Renovatiewerken restaurant De Snoeck in Berlare goedgekeurd

De renovatie van restaurant De Snoeck aan de Donklaan in Berlare is gisteravond goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder deze week had onafhankelijk gemeenteraadslid Piet Vandoolaeghe aangeklaagd dat er 181.000 euro gemeenschapsgeld zou worden uitgegeven aan werken die volgens hem geen verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Het gebouw is wel eigendom van de gemeente maar wordt verhuurd aan de bvba restaurant De Snoeck, waarvan de zaakvoerder de partner is van burgemeester Katja Gabriëls. Maar volgens de meerderheid verloopt de procedure wel zoals het hoort, en is het budget voor de werken nu goedgekeurd.