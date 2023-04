Renovatie Hooghuis in Doel nieuwe start voor tot voor kort bedreigde polderdorp

Erfgoedminister Matthias Diependaele geeft groen licht voor de restauratie van het orgel in de Sint-Martinuskerk van Aalst. Hij heeft daar ook geld voor over, zo’n 950.000 euro. Het orgel werd gebouwd midden de achttiende eeuw. In het begin en halfweg vorige eeuw werd het orgel hersteld, onder meer na een kerkbrand. Maar dat werd niet goed gedaan. Er werden minderwaardige materialen gebruikt. Het orgel ging er zo op achteruit dat het twintig jaar geleden, in 2003, buiten werking werd gesteld. De bedoeling is om het orgel in oorspronkelijke staat te restaureren, zodat het weer klinkt zoals vroeger. De restauratie van het orgel maakt deel uit van de globale restauratie van de hele Sint-Martinuskerk. Die restauratie zit in de laatste fase en kostte Vlaanderen al zo'n 11,7 miljoen euro.