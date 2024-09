Renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Sint-Gillis-Waas loopt vertraging op

In Sint-Gillis-Waas lopen de renovatie- en uitbreidingswerken aan de brandweerkazerne enkele maanden vertraging op. In het vergunningsverslag ontbreken er enkele cruciale onderbouwingen. Daardoor zou het nog enkele maanden kunnen duren voor er een aannemer kan worden aangesteld. En dus kunnen de werken ook nog niet beginnen. De kazerne is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Daarom investeert de gemeente er 2,5 miljoen euro in. De werken zelf zouden zo'n anderhalf jaar in beslag nemen. De burgemeester hoopt nu het uitstel tot een drietal maanden te kunnen beperken.