Renners vernemen net voor tijdrit dat collega is gestorven: "Om stil van te worden, maar het circus stopt niet"

Gert Vande Broek, de bondscoach van de Yellow Tigers, heeft een schorsing van één jaar gekregen voor grensoverschrijdend gedrag. Dat is vandaag uitgesproken voor de Tuchtraad van de volleybalbond. Vande Broek werd in 2021 beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op mentaal vlak. Het waren ex-internationals die de praktijken aan de kaak stelden in een documentaire op Canvas. De volleybalcoach mocht aanblijven, maar er kwam wel een onderzoek. Dat bracht verschillende dingen aan het licht, en de schorsing van één jaar is daar nu het gevolg van. Die schorsing gaat in principe onmiddellijk in en dat zou betekenen dat Vande Broek niet mee naar het EK kan. Het Europees kampioenschap wordt deze zomer in België gespeeld. Vande Broek heeft tien dagen tijd om in beroep te gaan. De Yellow Tigers lieten wel al verstaan dat ze graag met Vande Broek verder willen.