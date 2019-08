Dertien mensen mogen de zwembaden van de Lago-groep niet meer binnen, en dat voor een periode van drie maanden. Het recreatie-bad in Beveren is 1 van de 4 zwembaden uit de Lago-groep. Hier hebben twee mensen een toegangsverbod gekregen, nadat ze zich agressief hadden gedragen tegenover een van de redders. Er is PV opgesteld door de politie. Na drie maanden wordt er, samen met de gemeente Beveren, bekeken of de twee al dan niet opnieuw toegang krijgen. Aan de kassa van het zwembad worden de identiteitskaarten van de bezoekers nu al een maand lang gescand. De gegevens zijn anoniem en dus verschijnt er enkel een groen of een rood vak. Dat toegang geeft of verbiedt. In alle Lago zwembaden samen hebben nu 13 mensen een zwemverbod gekregen.