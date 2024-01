Reizigers schieten nieuw vervoersplan meteen af: "Ik denk dat de minister nog nooit op een bus heeft gezeten"

Morgen wordt over heel Vlaanderen geprotesteerd tegen het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Want dat veroorzaakt nog altijd veel ongenoegen bij heel wat mensen die vaak de bus nemen. U zag het eerder al in ons nieuws. Vanaf morgen zijn de nieuwe rittenschema's van kracht. Over heel Vlaanderen verdwijnen er zo'n 3.200 bushaltes. Maar, zegt De Lijn, omdat we inzetten op efficiëntie zullen op druk gebruikte lijnen net méér bussen rijden. Een uitleg waar heel wat actiecomités geen genoegen mee nemen. En dat willen ze ook duidelijk maken aan de Vlaamse regering. Daarom verzamelen ze morgenmiddag in elke provinciehoofdstad. Bij ons in Gent is dat aan het Sint-Pietersstation, om elf uur.