Reizen De Lathauwer is beste reiskantoor van Vlaanderen: "Druk ligt nu nog wat hoger"

Het weer van vandaag heeft u misschien doen wegdromen naar een zonnig strand in Spanje of Griekenland. Voor zo'n reisje naar de zon kan u bijvoorbeeld terecht bij Reizen De Lathauwer in Aalst. Zij zijn volgens de Travel Awards het beste reiskantoor van Vlaanderen. Die Travel Awards zijn zowat de Oscars van de reisindustrie. Samen met zusterbedrijf Live To Travel, dat ook in de prijzen viel, zet het bedrijf 52 reisprofessionals aan het werk. Deze zondag blaast Reizen De Lathauwer trouwens 20 kaarsjes uit. En daarom organiseren ze een heuse reisbeurs in Aalst.