Regisseur uit Wetteren draait langspeelfilm op locatie in zijn thuisgemeente

Afsluiten doen we op de filmset van 'Jonge Harten', het langspeelfilmdebuut van Anthony Schatteman. De Wetteraar keert voor de film terug naar de plaats waar hij opgroeide, want de prent is ook gedeeltelijk autobiografisch. 'Jonge Harten' vertelt het verhaal van de 13-jarige Elias, die zich aangetrokken voelt tot zijn nieuwe buurjongen. Hij beseft dat het de eerste keer is dat hij echt verliefd is. En dat leidt tot de nodige confrontaties met zijn omgeving en met zichzelf. Nog steeds een belangrijk thema anno 2023, zegt Schatteman, want jongeren krijgen vaak geen voorbeelden te zien over leeftijdsgenoten.