De voorbije week zijn er per dag gemiddeld meer dan 8.000 nieuwe besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Dat is een stijging met 30 procent ten op zichte van de week ervoor. In totaal liggen er nu 2.182 patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuisopnames op de COVID-afdeling is de voorbije week gestegen met 9 procent. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 211 patiënten opgenomen met een coronabesmetting. Dat zijn er 2 meer dan gisteren en 46 meer dan een week geleden. In Aalst is er, na de hevige toename van de voorbije dagen, opnieuw een verbetering op dagbasis, met 11 patiënten minder. Op weekbasis zijn het er wel nog altijd 38 meer. In het Vitaz en in het AZ Sint-Blasius neemt de druk vandaag nog verder toe. Enkel in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is de druk op de COVID-afdeling nu minder groot dan een week geleden.