Regionale kopstukken Vlaams belang zakken af naar Beveren voor protest tegen nieuwe noodopvang asielzoekers

In de Bootdijkstraat in Hamme is woensdagochtend een wagen volledig in vlammen opgegaan. De wagen stond geparkeerd op de oprit voor een dierenartsenpraktijk. Ook een stuk haag en een brievenbus werden door de vlammen vernield. Even was er een vermoeden van brandstichting omdat er een houten pallet onder de auto leek te liggen, maar na het blussen bleek het om de bodemplaat van de auto te gaan die losgekomen was. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij een technisch defect aan het motorgedeelte van de auto.