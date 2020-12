Regio Aalst-Sint-Niklaas-Dendermonde krijgt nu ook herstelacademie

Het aantal coronabesmettingen stijgt in ons land intussen iets minder snel dan een week geleden. Maar of dat een klein beetje hoopvol nieuws, is nog lang niet zeker, zeggen de experts. Want in Nederland gaat het enorm hard. Dat zet druk op onze grensstreek, zo luidt het ook daar. In de ziekenhuizen in onze streek stijgt ook het aantal opnames opnieuw. In vergelijking met het weekend zijn er opnieuw 12 patiënten bijgekomen, tot een totaal van 197. 26 van hen zijn er erg aan toe. In Het AZ Nikolaas is de toename het grootst. Daar liggen nu opnieuw 59 patiënten op de covid-afdelingen. In Aalst zijn dat er 76, 4 meer dan gisteren, in Dendermonde 18 en in Zottegem 44.