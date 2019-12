Regi Van Acker nieuwe trainer bij Dender

Tine De Caigny uit Beveren is vandaag verkozen tot ‘Flame of the Year’, dat is de beste voetbalster van de nationale vploeg. Fans konden de voorbije dagen op de website van de voetbalbond stemmen voor hun favoriete Red Flame. Uiteindelijk viel de keuze dus op De Caigny. De Beverse had een groot aandeel in de perfecte start van de Belgische voetbalvrouwen in de EK-kwalificatie. De Red Flames wonnen hun vier eerste wedstrijden en voeren hun poule samen met Zwitserland aan. De 22-jarige De Caigny scoorde in die vier kwalificatiewedstrijden al zeven goals, waarvan vijf in de 6-0-zege tegen Litouwen.