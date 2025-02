Regering De Wever schaft immuniteit asbestbedrijven af, en dat is goed nieuws voor de omwonenden van SVK

De nieuwe federale regering wil de immuniteit van asbestproducenten afschaffen. Asbestproducenten, zoals SVK in Sint-Niklaas, konden tot voor kort eventuele rechtszaken op voorhand afkopen, door geld te geven aan het asbestfonds. Zo konden ze verhinderen dat buurtbewoners naar de rechter stappen. Dat gaat nu veranderen, want de regering De Wever wil die regeling tenietdoen met een wetsvoorstel. Mensen die in de buurt van zo'n fabriek wonen of gewoond hebben, kunnen dan toch nog procederen als ze gezondheidsklachten ondervinden. Mensen die er gewerkt hebben, kunnen dat dan weer niet.