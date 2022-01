Regenboogactie Groen in Aalst met vice-premier Petra De Sutter

In de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek is de begrafenisplechtigheid gestart voor de 4-jarige Dean Verberckmoes. De jongen werd vorige week maandag, 17 januari, dood teruggevonden in Zeeland, nadat twee vrienden van zijn moeder hadden beloofd om een paar dagen op hem te passen. Zij zitten in de gevangenis op verdenking van moord. Het lichaam van Dean is vrijdag gerepatrieerd naar ons land. Tientallen mensen zijn naar de deelgemeente van Beveren gekomen om de plechtigheid ook buiten op grote schermen te kunnen volgen. Onder hen ook de motorrijders die vorige zondag de massale wake hadden georganiseerd in Sint-Niklaas. De begrafenisplechtigheid in Verrebroek is een serene en ingetogen dienst, waaraan ook de kleuterschool van Dean haar medewerking verleent. De mama van Dean krijgt psychologische begeleiding. Ze laat tijdens de plechtigheid een brief voorlezen.