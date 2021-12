Regenboog in krijt aan AC Aalst, regenboogtrap in Odiseehogeschool

Op verschillende plaatsen in onze streek zijn stoeten van verlichte tractoren door de straten getrokken. Dat was onder meer het geval in Lokeren, in Kruibeke en in Aalst. De bonte stoet in Aalst trok door een aantal deelgemeenten en er deden zo'n 50 tractoren mee. Heel wat mensen kwamen naar buiten om de kleurrijke stoet te bewonderen.