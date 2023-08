Het hing al een tijd in de lucht en nu is de kogel eindelijk door de kerk. Patrick Le Juste heeft voetbalclub Eendracht Aalst verkocht. De club is nu in handen van een Turkse investeerdersgroep. Dat nieuws is wereldkundig gemaakt via een kort en sec bericht op de website van 'den Eendracht'. In dat bericht wordt ook vermeld dat Tulin Sonmez normaal gesproken de nieuwe voorzitster wordt. Maar op details over wie nu net de nieuwe geldschieters zijn, en dus de zware taak op zich neemt om de club uit het slop te trekken, is het nog wachten.