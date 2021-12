Regen zorgt voor gevaarlijke situaties, afwatering op parallelweg E34 moet beter

In de Meiboomlaan in Denderleeuw is een jonge bestuurder vrijdagavond door een raam een woonkamer binnen gereden. Het ongeval gebeurde rond tien uur. Volgens de chauffeur was hij met een passagier aan het praten, toen hij de controle over het stuur verloor en de woonkamer binnen reed. De bewoners waren op dat moment in de keuken, daardoor bleven zij gelukkig ongedeerd. Ook in de auto zou iedereen er met de schrik vanaf zijn gekomen. De schade aan de woning is wel aanzienlijk. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De brandweer heeft de woning, in afwachting van herstelling, zo goed mogelijk winddicht gemaakt.