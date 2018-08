We hebben er lang moeten op wachten, maar vandaag is de regen eindelijk met bakken uit de lucht gekomen. Maar voor duizenden vissen komt de regen te laat. Door de droogte van de afgelopen maanden zit er veel te weinig zuurstof in het water van plassen en beken. De brandweer heeft de handen vol met oproepen over vissterfte. Vanmorgen nog, in Stekene en Geraardsbergen.