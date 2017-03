Media en Cultuur Regen en wind houden carnavalisten in Ninove niet tegen

Regen en wind hebben deze middag het carnaval in Ninove geteisterd. Daardoor verliep de stoet er iets moeizamer dan andere jaren. Toch kwamen nog heel wat Ninovieters buiten om mee te vieren. En net als in Aalst vorige week was ook het carnaval in Ninove heel streng beveiligd.