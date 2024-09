Reeks verkeersongevallen leidt tot lastige ochtendspits in delen van het Waasland

Verschillende ongevallen hebben vanmorgen een lastige ochtendspits veroorzaakt in het Waasland. Rond half zeven vond er een eerste ongeval plaats op de N16 in Temse, richting Sint-Niklaas. Daarbij raakten minstens twee mensen gewond. En iets over zeven gebeurden er bijna gelijktijdig ook ongevallen op de E17 en de E34, telkens richting Antwerpen. Op de E34 raakten ter hoogte van Kemzeke twee voertuigen betrokken bij een kop-staartaanrijding. De twee bestuurders raakten daarbij lichtgewond. Er was een hele tijd slechts één rijstrook vrij waardoor er een lange file ontstond. Ook op de E17 in Waasmunster botsten twee wagens op elkaar. Hierbij vielen geen gewonden maar ook hier ontstond er een lange file.