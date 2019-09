Reeks ongevallen door betonnen muurtje aan afrit E17 Haasdonk

In Haasdonk, bij Beveren, zijn er op 2 dagen tijd 3 verkeersongevallen gebeurd in de Heirstraat, ter hoogte van de op- en afrit van de E17. In ten minste twee van de drie gevallen speelt de hoge betonnen vangrail op het viaduct een grote rol. Al dan niet in combinatie met te snel rijden. Het meest recente ongeval gebeurde gisterenmiddag. Twee auto's botsten hier op elkaar. Ook zaterdagochtend en donderdagavond vonden er op deze plek al ongevallen plaats. Gelukkig zonder zwaargewonden. De betonnen muur is er gezet door het Agentschap Wegen en Verkeer, vooral om de veiligheid van de fietsers op de brug te verbeteren. Maar volgens autogebruikers is de muur te hoog en belemmert ze daardoor teveel het zicht op de baan. Het is niet de eerste keer dat daarover gediscussieerd wordt.