Red Star Line oogst lof, Peter Thyssen vertolkt Wase boer die naar New York trekt: "Het verhaal van mijn grootvader"

In het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs is gisteren de spektakelmusical 'Red Star Line' van Frank Van Laecke en Tijl Dauwe in première gegaan. Twee Oost-Vlaamse topregisseurs. De musical vertelt het verhaal van de passagiers van de boot Red Star Line die de overtocht maken van Antwerpen naar New York op zoek naar een beter leven. Naast de regie is ook de cast sterk Oost-Vlaams getint met onder andere Peter Thyssen en Hilde Van Wesepoel in één van de glansrollen. Wij konden ze gisteren spreken op de rode loper.