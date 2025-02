Red Sebastian naar Eurovisiesongfestival, Mentissa uit Denderleeuw vervolledigt podium

Red Sebastian zal dit jaar ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in het Zwitserse Basel. Met Strobe Lights won de 25-jarige Seppe Herreman de finale met sprekend gemak. Hij kreeg van zowel de vakjury als van het publiek de meeste punten. Red Sebastian heeft ook een link met onze regio, want hij geeft les aan de Lokerse kunstacademie. Van onze twee streekgenoten behaalde de Denderleeuwse Mentissa het beste resultaat. Met haar nummer 'Désolée' werd ze knap derde. Grace uit Sint-Niklaas eindigde uiteindelijk als zesde met 'Pull Up'.